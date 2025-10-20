Do you want to access to this and other private contents?
Argentina: boom export semi oleosi nei primi 8 mesi del 2025
Soia in cima al business internazionale, bene la colza ma sono i girasoli che crescono di più
La Segreteria dell'Agricoltura, dell'Allevamento e della Pesca del ministero dell'Economia dell'Argentina riferisce che i principali complessi di semi oleosi hanno esportato 31,6 milioni di tonnellate nei primi otto mesi del 2025, con un aumento medio del 9% in volume rispetto al 2024 e un totale di 14,229 miliardi di dollari.Tra le esportazioni di complessi di semi oleosi, spiccano il girasole con...
EFA News - European Food Agency
