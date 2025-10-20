Mowi: Commissione UE autorizza acquisizione Nova Sea
Transazione tra aziende norvegesi del salmone da allevamento non viola norme concorrenza
La Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Nova Sea da parte di Mowi, entrambe norvegesi. L'operazione riguarda principalmente l'allevamento e la trasformazione del salmone d'allevamento norvegese dell'Atlantico.
L'operazione notificata, secondo la Commissione, non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato il suo impatto limitato sulla concorrenza nei mercati in cui operano le società. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della normale procedura di riesame delle concentrazioni.
