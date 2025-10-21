Do you want to access to this and other private contents?
Nactarome si espande con la francese Plantex
Acquisito il produttore di ingredienti naturali d'alta qualità per i settori nutraceutico, alimentare, cosmetico e della nutrizione animale
Nactarome Group, sviluppatore e produttore globale in rapida crescita di soluzioni naturali di aroma, gusto e colore per l’industria alimentare e delle bevande, con sede vicino a Milano, Italia, e a maggioranza di proprietà di TA Associates (fondo provate che investe in "profitable companies"), ha annunciato l’ingresso nel Gruppo di Plantex SAS, produttore di ingredienti naturali di alta qualità per i...
Fc - 54604
