Nactarome si espande con la francese Plantex

Nactarome Group, sviluppatore e produttore globale in rapida crescita di soluzioni naturali di aroma, gusto e colore per l’industria alimentare e delle bevande, con sede vicino a Milano, Italia, e a maggioranza di proprietà di TA Associates (fondo provate che investe in "profitable companies"), ha annunciato l’ingresso nel Gruppo di Plantex SAS, produttore di ingredienti naturali di alta qualità per i...