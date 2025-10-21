Valica, closing per l'acquisto di Borghi Italia tour network

Valica Spa, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e leader nel marketing tecnologico, operante nel business dell’attività pubblicitaria online (advertising digitale) e dell’organizzazione di eventi enogastronomici (event marketing), rende noto di aver perfezionato l’acquisto del 100% del capitale di Borghi Italia Tour Network, tour operator ufficiale dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia” e responsabile della strategia e dell’attività turistica.

Attraverso l’acquisizione di BITN S.r.l., specializzata in regali e voucher per il welfare aziendale, Il Gruppo Valica prosegue la sua strategia di crescita e digitalizzazione con l’obiettivo di espandere il business e aumentare la visibilità dei prodotti a livello nazionale e internazionale.

Questa iniziativa, sottolinea il comunicato ufficiale, ha un "valore strategico rilevante, costituendo un momento chiave nell’evoluzione del progetto, e rafforza la competitività dell’impresa creando le condizioni per una crescita futura nel medio e lungo termine, nonostante l’impegno finanziario sia limitato e l’effetto sul piano economico e patrimoniale risulti marginale".

Valica S.p.A. è leader di settore nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo e enogastronomia. Nata nel 2016, l'azienda si distingue nel mercato italiano attraverso un network con più di 120 siti web che raggiungono 30 milioni di utenti unici al mese. Offre un'ampia gamma di servizi integrati, dalla pubblicità digitale all'organizzazione di eventi esperienziali e consulenza strategica. Con una presenza dominante nel mercato italiano e una crescente visibilità internazionale, Valica S.p.A. si posiziona come il partner strategico ideale per aziende nel settore del turismo e dell'enogastronomia.