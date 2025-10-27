Food & beverage ben rappresentato tra le new entry in Elite

È decisamente ben rappresentato il settore agroalimentare e affini tra le 20 new entry in Elite, l’ecosistema di Euronext (la scoietà che gestisce Borsa Italiana) che supporta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici. Le nuove realtà imprenditoriali provengono da 10 regioni italiane (circa il 60% dal centro-sud) e operano in 10 settori chiave dell’economia del Paese, spaziando da Food & Beverage a Industrial Goods e Health Care. Insieme hanno un fatturato aggregato di quasi 1 miliardo di euro e impiegano oltre 3.500 dipendenti.

Tra le nuove società entrate a far parte di Elite spiccano:

Castello S.r.l. Società Benefit, produttori di acqua imbottigliata a marchio “Acqua Amata”, Puglia; Bonomi Group S.p.A. produzione di componenti che regolano il passaggio di fluidi liquidi e gassosi; Castel S.r.l. produttore di componentistica per la refrigerazione e il condizionamento dell’aria; Catone Logistica S.r.l. Logistica e Trasporti, Campania; Ciocomiti S.p.A. Produzione di cioccolato artigianale premium Trentino-Alto Adige; Guidolini Group SCARL Società specializzata nella produzione e commercializzazione di colture baby leaf; Packly Pingraf S.r.l. Produttori di packaging, Molise; Tedim Industry S.p.A. società attiva nel mondo della carta e dei detergenti, Campania; Uniconfort S.p.A. produttore di impianti a biomassa per la produzione di energia termica e per la cogenerazione, Veneto; Vega S.p.A. Società proprietaria di un gruppo di strutture alberghiere.

Le aziende che entrano a far parte di Elite possono beneficiare di un network europeo di imprenditori, top executive, partner e investitori, anche istituzionali, per facilitare l’accesso alle risorse necessarie alla realizzazione dei propri piani di crescita. Parte di Euronext, infrastruttura leader dei mercati dei capitali europei, Elite accompagna le aziende nell’accesso a un ecosistema integrato di servizi e competenze pensato per affiancarle in ogni fase del loro percorso di sviluppo.

Il programma offre strumenti per rafforzare le capacità manageriali, aumentare la visibilità, sostenere i processi di internazionalizzazione e il passaggio generazionale, oltre a facilitare l’accesso a strumenti di finanza come gli Elite Basket Bond. Inoltre, consente di approfondire la conoscenza dei mercati dei capitali, sia privati sia pubblici.

Dal 2012, anno del lancio del programma, sono state selezionate oltre 2.300 aziende, di cui 2.000 eccellenze provenienti dall’Europa continentale, con un fatturato complessivo di circa 214 miliardi di euro e oltre 785.000 dipendenti. Grazie al supporto di Elite, 230 imprese hanno raccolto quali 700 milioni attraverso il modello Basket Bond, 75 società si sono quotate raccogliendo 4 miliardi di euro, 215 aziende hanno emesso 350 obbligazioni corporate per un valore complessivo di 3,8 miliardi di euro e 635 imprese hanno realizzato oltre 2.000 operazioni di M&A, a conferma del ruolo di Elite come piattaforma di riferimento per la crescita delle imprese.

“Accogliere una nuova classe Elite è sempre un momento speciale: dietro ogni impresa c’è una storia di ambizione, coraggio e visione -spiega Marta Testi, amministratore delegato di Elite-. Questa nuova generazione di aziende ci racconta un’Italia che innova, cresce e guarda lontano. È significativo che oltre il 60% delle nuove realtà provenga dal centro-sud. Un segnale concreto della ricchezza e del potenziale di territori che rappresentano una parte fondamentale del futuro economico del Paese”.