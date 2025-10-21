Pasta/3. Un "orgoglio italiano" minacciato dai dazi

La pasta si conferma uno dei simboli dell'italianità nel mondo. L'Italia rimane anche il leader mondiale nella produzione di un alimento che non conosce crisi e che riscuote popolarità ovunque. L'unica seria minaccia è rappresentata dai dazi americani e dall'ondata di politiche anti-dumping che arrivano dalle sponde di ogni oceano.

Se n'è parlato alla presentazione del World Pasta Day, alla presenza di politici e operatori del settore: Paolo Barilla, presidente di Unione Italiana Food; Margherita Mastromauro, presidente dei Pastai di Unione Italiana Food; i ministri Francesco Lollobrigida (Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste) e Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy).

Per l'occasione, presso la Galleria Alberto Sordi a Roma, è stata inaugurata la mostra "Orgoglio Pasta", aperta al pubblico fino alla Giornata Mondiale della Pasta, che si celebra sabato 25 ottobre (leggi notizia EFA News).

Guarda il video: