Pasta/3. Un "orgoglio italiano" minacciato dai dazi
In occasione della Giornata Mondiale, politici e imprenditori ai microfoni di EFA News
La pasta si conferma uno dei simboli dell'italianità nel mondo. L'Italia rimane anche il leader mondiale nella produzione di un alimento che non conosce crisi e che riscuote popolarità ovunque. L'unica seria minaccia è rappresentata dai dazi americani e dall'ondata di politiche anti-dumping che arrivano dalle sponde di ogni oceano.
Se n'è parlato alla presentazione del World Pasta Day, alla presenza di politici e operatori del settore: Paolo Barilla, presidente di Unione Italiana Food; Margherita Mastromauro, presidente dei Pastai di Unione Italiana Food; i ministri Francesco Lollobrigida (Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste) e Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy).
Per l'occasione, presso la Galleria Alberto Sordi a Roma, è stata inaugurata la mostra "Orgoglio Pasta", aperta al pubblico fino alla Giornata Mondiale della Pasta, che si celebra sabato 25 ottobre (leggi notizia EFA News).
Guarda il video:
EFA News - European Food Agency