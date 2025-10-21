Immobiliare. Dea Capital RE: ottime valutazioni sulle performance Esg

DeA Capital Real Estate Sgr, anche nel 2025, ha partecipato con 15 dei suoi 50 fondi di investimento alternativi (Fia) in gestione, al benchmark Gresb 2025 sui dati del 2024, confermando per numero di fondi il primato di partecipazione nel mercato italiano (121 prodotti).

Il Gresb (Global Real Estate Sustainability Benchmark), è il sistema di rating maggiormente accreditato a livello globale per il benchmarking e il reporting Esg per il settore immobiliare. La Sgr ha aderito con i seguenti prodotti: Altair, Areef 2 Palio, Civitas Vitae, Diamond Core, Diamond Italian Properties, Gamma Immobiliare, HighGarden, Housing Sociale Liguria, Laurus, Lumiere, Milan Development 1, Millennium Luxury, Park West, HS Roma Santa Palomba, Tessalo.

I risultati ottenuti nel 2025 dimostrano ancora una volta l’impegno di DeA Capital Real Estate Sgr nella gestione delle tematiche Esg nella propria attività di investimento, ottenendo: - Media del rating di 3 stelle su 5; - media dello scoring di 86 punti su 100.

Due dei suddetti Fondi hanno partecipato sottoponendo un doppio questionario (development e standing investment), portando a 17 le valutazioni ottenute. Le asset class dei prodotti partecipanti spaziano dall’housing sociale, al residenziale, all’entertainment, al comparto healthcare ed a quelli office e retail.

Dei 17 questionari ben 14 si posizionano nelle prime 10 posizioni tra i “peers” del ranking italiano, tra questi 3 Fondi nelle prime tre posizioni. Infine, il Fondo Laurus ottiene 5 stelle posizionandosi nei top 20% degli “standing investment” a livello mondiale.I risultati ottenuti rappresentano sicuramente un’attestazione della qualità del lavoro portato avanti, ma sono anche uno stimolo costante nel dover garantire il mantenimento e il rafforzamento degli obiettivi ambientali, sociali e di buona governance, che la Sgr si deve perseguire a beneficio degli stakeholders.