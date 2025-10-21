La Pietra (Masaf): Psa eradicata in Calabria

"La peste suina africana non è più presente in Calabria". È quanto dichiara il sottosegretario al Masaf Patrizio La Pietra. "Il pronunciamento odierno, con voto unanime degli Stati membri dell'Unione Europea, certifica l'avvenuta eradicazione della Psa nel territorio calabrese e conferma la validità delle misure adottate a livello nazionale dal commissario straordinario Giovanni Filippini, dal ministero della Salute e dal Masaf per affrontare, contenere ed eliminare il problema".

"Dopo i successi registrati nel territorio metropolitano di Roma e in Sardegna", prosegue La Pietra, "ora abbiamo centrato l'obiettivo di eradicazione anche in Calabria, dove la Psa era presente da giugno 2023 e a tal riguardo voglio rivolgere un sentito ringraziamento per il lavoro svolto agli enti territoriali, al ministero della Sanità, in particolare al sottosegretario Marcello Gemmato e al commissario Giovanni Filippini".

"L'efficacia delle azioni intraprese di comune accordo con il ministro Lollobrigida, che fin dal primo momento ha impegnato con determinazione il Masaf per quanto pertinente il dicastero, hanno permesso il raggiungimento del traguardo odierno, di estrema importanza per la regione Calabria e per tutto il comparto zootecnico italiano", conclude il sottosegretario Masaf.