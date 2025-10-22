Do you want to access to this and other private contents?
Coca Cola Hbc, una "solida" trimestrale mette il turbo allo shopping in Africa
Ricavi +5% a 3,2 miliardi di euro danno la spinta per l'acquisizione di Coca-Cola Beverages Africa per 2,7 miliardi di dollari
Coca Cola Hbc, partner strategico per l'imbottigliamento di The Coca-Cola Company in 28 mercati del mondo, ha annunciato i risultati del terzo trimestre confermando le previsioni di una "solida performance". I dati evidenziano una crescita organica dei ricavi del 5% a circa 3,2 miliardi di euro, dato che porta la crescita organica dei ricavi dall'inizio dell'anno a un solido 8,1% a oltre 8,8 miliardi...
