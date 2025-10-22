Do you want to access to this and other private contents?
La solitudine del piccolo imprenditore
Quattro ristoratori su 10 pensano di chiudere per lo stress: SumUp lancia la campagna "Insieme è più facile" per stare a fianco dei commercianti
Oltre un piccolo imprenditore, commerciante o ristoratore su tre (36,4%), si sente spesso solo nel proprio ruolo e a rischio di burnout, e oltre quattro su dieci (41,7%), hanno pensato di chiudere l’attività a causa dello stress e del peso emotivo legato alla gestione quotidiana del business. Le principali sfide per i piccoli business sono la burocrazia (41,9%), il carico di lavoro operativo e amministrativo (3...
EFA News - European Food Agency
