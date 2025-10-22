Il pet food italiano vale 4,2 miliardi di euro

Il pet food prende sempre più campo anche in Italia anzi, il comparto si conferma "solido e resiliente in un contesto macro economico sempre più complesso". Gli alimenti per cani e gatti, che si confermano il segmento più grande della Pet Economy, a dicembre 2024 registravano un valore di 3,1 miliardi di euro su base annua. A seguito dell’ampliamento della rilevazione dei canali osservati, l’aggiornamento della lettura su base annua porta a settembre 2025 a 4,2 miliardi di euro il valore del segmento.

I dati sono stati resi noti ieri a Milano in occasione dell’evento riservato alle aziende associate ad Assalco, l'Associazione nazionale tra le imprese per l'alimentazione e la cura degli animali da compagnia. All'evento è stata presentata in anteprima da Circana la nuova lettura del mercato Pet Food e Pet Care in Italia.

La nuova rilevazione del mercato ha comportato un aggiornamento nella lettura degli alimenti per altri animali da compagnia e del Pet Care, ovvero accessori come lettiere, prodotti per l’igiene e salute, masticativi, giochi e antiparassitari. Questi prodotti sono ora rilevati anche nel canale specializzato fisico (catene e indipendenti) e online con risultati importanti.

“Oggi la Pet Economy è un settore fra i più dinamici del Largo Consumo Confezionato, con numeri che ne fanno una componente ancora più rilevante -sottolinea Giorgio Massoni, presidente Assalco-. Si tratta di un settore solido e resiliente, capace di affrontare una complessità sempre maggiore grazie a investimenti costanti nella crescita, nello scouting di mercato e nell’innovazione. Uno dei punti di forza del nostro comparto è la capacità di guardare al futuro con una visione di lungo periodo. La nuova fotografia del mercato ci restituisce quindi l’immagine di un’industria più grande, più rilevante e più innovativa, che continua a rappresentare una storia di successo per il nostro Paese”.

La capacità di rilevare tutti i canali, mass market, specializzato e online, consente agli operatori di identificare con precisione i trend e le nuove opportunità di business. Maggiori dettagli saranno resi disponibili nella XIX edizione del Rapporto Assalco – Zoomark, che nel 2026 offrirà un approfondimento nella lettura del mercato.



