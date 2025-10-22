Roadhouse torna on air con nuova campagna crossmediale autunnale

Roadhouse Restaurant, la prima catena di steakhouse in Italia sviluppata dal Gruppo Cremonini dal 2001, torna on air con una nuova campagna crossmediale firmata da Life, agenzia di comunicazione integrata e partner strategico del brand da oltre dieci anni.

La nuova campagna, partita il 5 ottobre, ha un impianto media pensato per massimizzare visibilità, copertura e impatto sul target. Con un approccio crossmediale, la strategia punta a rafforzare awareness, consideration e memorabilità, attraverso un mix sinergico di mezzi e canali.

La TV resta un asset centrale: la pianificazione coinvolge broadcaster generalisti e canali verticali, con contenuti factual, sportivi ed entertainment, per intercettare target eterogenei, incentivare il drive-to-store e garantire una copertura ampia e trasversale.

Accanto alla TV, la campagna si estende in modo strategico al mondo digital, con una presenza tattica in programmatic advertising, finalizzata a generare reach incrementale e consolidare brand awareness e brand recall.

Il piano prevede inoltre una presenza sulle principali piattaforme on demand, oltre a un rafforzamento dell’attività radiofonica, con spot in partenza a novembre su Spotify e circuiti radio nazionali.

“Questa nuova campagna declina una strategia sinergica e ad alto impatto che combina in modo efficace tutti i mezzi in modalità crossmediale”, commenta Giacomo Venturi, Head of Media di Life. “La vera novità di questa campagna è la multicanalità potenziata, che consente di allargare la copertura e i target, raggiungendo in modo ancora più efficace pubblici diversificati, in linea con il posizionamento sempre più contemporaneo e trasversale del brand”.

Life firma il media planning e buying e consolida così il proprio ruolo di partner strategico di Roadhouse, curando molteplici aspetti della presenza del brand: Atl, Btl, digital, punto vendita e media strategy.