Patata Bologna Dop: superfici coltivate in aumento

Parte con un cauto ottimismo la campagna 2025/26 della Patata di Bologna Dop. Il Consorzio di Tutela registra un incremento delle superfici coltivate del +6%, per un areale complessivo che raggiunge 389 ettari. Un risultato che conferma la vitalità della filiera, sostenuta dalle buone performance della scorsa stagione e dall’impegno dei produttori di Primura, cuore pulsante del territorio bolognese. Tutto ciò nonostante un contesto climatico e agronomico complesso, che nella primavera 2025 ha posto non poche criticità sul fronte produttivo.

“La campagna di quest’anno si distingue non solo per l’aumento delle superfici coltivate, ma anche per rese medie più contenute, dovute alle intense piogge primaverili", spiega Davide Martelli, presidente del Consorzio di Tutela Patata di Bologna Dop, tracciando un primo bilancio della stagione. Siamo comunque soddisfatti della qualità del prodotto, frutto del rigoroso Disciplinare di Tutela Dop. La commercializzazione è già iniziata presso le principali insegne della grande distribuzione italiana e accompagnerà i consumatori per tutta la stagione autunno-inverno”.

Contestualmente, il Consorzio ha avviato un nuovo ciclo di attività di comunicazione volte a consolidare il posizionamento della Patata di Bologna Dop presso il grande pubblico. La prima tappa è stata ad agosto, con la partecipazione al tour di Tramonto DiVino a Cesenatico, evento sold out che ha richiamato oltre 800 persone tra enoturisti e winelover.

Protagonista assoluta della serata, la Patata di Bologna Dop è stata interpretata in chiave gourmet con la ricetta “L’Emilia incontra la Romagna: gâteau di Patata di Bologna Dop, con Squacquerone di Romagna Dop, Scalogno di Romagna Igp, Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop e una chips di Pancetta Piacentina Dop croccante”: un simbolico incontro tra le due anime della regione. Presente, sempre nel corso della serata, un corner informativo del Consorzio, nel quale i visitatori hanno potuto conoscere da vicino le peculiarità e le caratteristiche organolettiche di un prodotto che rappresenta una delle eccellenze certificate dell’Emilia-Romagna. La partecipazione all’evento rientra nel piano promozionale biennale finanziato dalla Legge Regionale n. 16/95, dedicato alla valorizzazione dei prodotti di qualità certificata.

Le attività di valorizzazione della Patata di Bologna Dop proseguiranno nelle prossime settimane con un piano multicanale articolato tra iniziative online e offline: promozioni nei punti vendita, un concorso consumer dedicato alle migliori ricette a base di Patata di Bologna Dop, e una campagna televisiva nazionale. A partire da metà novembre, inoltre, la Patata di Bologna Dop sarà protagonista di un progetto speciale che coinvolgerà giovani chef e influencer noti al grande pubblico, con l’obiettivo di avvicinare nuove generazioni di consumatori ai valori della tipicità, della sostenibilità e della qualità certificata.