Mozzarella Bufala amata in tutta Europa

La mozzarella di bufala campana Dop è considerata il cibo romantico per eccellenza dai consumatori europei, capace di renderli felici al primo morso, e la sua audience digitale raggiunge 37 milioni di utenti. È quanto emerge dalle ricerche di Nomisma e Arcadia, presentate ieri nella sede del Consorzio di Tutela nella Reggia di Caserta, nel corso dell’evento “Mozzarella di Bufala Campana Dop, la sf...