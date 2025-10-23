It does not receive public funding
Unilever, terzo trimestre a due velocità

Vendite +3,9%, fatturato -3,5% a 14,7 miliardi di euro: attesa per lo scorporo dei gelati (rimandato)

Unilever ha comunicato i dati di bilancio per il terzo trimestre 2025 chiuso con una crescita delle vendite del 3,9% (+4% esclusi i gelati) e una crescita dei volumi dell'1,5% (1,7% esclusi i gelati). Le vendite dei marchi di punta sono salite del 4,4%, con una crescita dei volumi dell'1,7% e dei prezzi del 2,6% Il fatturato di 14,7 miliardi di euro è in calo del -3,5%, di cui un -1% è dovuto alle c...

