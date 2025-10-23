Intesa Sanpaolo porta le eccellenze italiane a Parigi

C'èe anche una importante schiera di aziende dell'agroalimentare a rappresentare il settore a Parigi dove Intesa Sanpaolo ha promosso la quarta edizione di "Italian Excellences”, evento che riunisce una selezione di pmi e rappresentanti della comunità finanziaria internazionale, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra eccellenze italiane e investitori globali. Tra le aziende aderenti e rappresentative a vario titole del settore ci sono De' Longhi (piccoli elettrodomestici), Elica (cooking), IGD Siiq (real estate grande distribuzione), Marr (gruppo Cremonini) e Zignago Vetro (bottiglie per vini e altro).

Circa 100 investitori istituzionali di 60 primarie case di investimento hanno incontrato diverse società rappresentative delle eccellenze italiane in vari settori industriali in oltre 500 meeting, tra riunioni one-to-one e di gruppo. Oltre alle aziende sopracitate, hanno partecipato: Banca Ifis, Brembo, Enav, Esprinet, Ferretti Group, Fila, Generalfinance, I.CO.P., Interpump, LU-VE, Moltiply, Mondadori, Nextgeo, Pattern, Sanlorenzo, SECO, Sogefi, SOL, Technogym, Wiit.

“Italian Excellences si conferma un’occasione unica di confronto e di visibilità per le imprese italiane sui mercati internazionali -spiega Andrea Falchetti, Responsabile Corporate Finance Mid Cap della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo-. Il dialogo con gli investitori resta solido e costante, a testimonianza dell’attrattività del nostro Paese e della fiducia che l’Italia continua a suscitare anche in contesti globali in evoluzione. Il tessuto imprenditoriale italiano e in particolare quello delle aziende di medie dimensioni si conferma vivace, dinamico e orientato ai mercati esteri”.

La Mid Corporate Conference è stata organizzata dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, con il contributo del Research Department, in collaborazione con Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext. L’iniziativa si inserisce nel Piano d’Impresa 2022–2025 di Intesa Sanpaolo, che intende favorire lo sviluppo e la crescita internazionale delle imprese italiane attraverso strumenti di advisory e supporto dedicati.



