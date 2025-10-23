Ue autorizza l'acquisizione di Milcobel da parte di Friesland Campina

La Commissione Ue ha approvato l'acquisizione del controllo esclusivo della belga Milcobel da parte di Friesland Campina, dei Paesi Bassi, una delle più grosse società mondiali operante nel lattiero caseario. L'approvazione è avvenuta ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni.

Secondo la Commissione l'operazione notificata non solleva preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza. Sulla base della sua indagine di mercato, la Commissione ha riscontrato la presenza di diversi concorrenti credibili in tutti i mercati rilevanti. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la normale procedura di esame delle concentrazioni.

L'operazione riguarda principalmente il settore lattiero-caseario. Entrambe le società sono cooperative lattiero-casearie attive lungo tutta la filiera, dalla raccolta del latte dagli agricoltori alla vendita di prodotti lattiero-caseari a supermercati, grossisti e altri clienti industriali.

FrieslandCampina è una cooperativa lattiero-casearia olandese composta da circa 14.000 produttori di latte nei Paesi Bassi, in Germania e in Belgio: fornisce prodotti di consumo, come latte, yogurt, formaggi, alimenti per lattanti e dessert, prodotti per il mercato professionale, come panna e burro, ingredienti e prodotti semilavorati per i produttori di alimentazione per l’infanzia, l’industria alimentare e il settore farmaceutico;

Milcobel è una cooperativa lattiero-casearia belga costituita da circa 1 400 produttori di latte in Belgio, Francia e Paesi Bassi. Milcobel costituisce una multinazionale che sviluppa, produce e vende prodotti lattiero-caseari per i consumatori e ingredienti per clienti professionali e industriali in tutto il mondo.

Secondo le società, l'operazione consentirà all'entità risultante dalla fusione di diventare un'organizzazione orientata al futuro, in grado di affrontare le sfide del settore lattiero-caseario in modo più efficace.