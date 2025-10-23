Bonus elettrodomestici, via ai termini per la registrazione

Il ministero delle imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto che rende operativo il contributo economico per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. La misura, che ha l'obiettivo di promuovere la sostenibilità e la transizione energetica, si rivolge alle persone fisiche che sostituiscono elettrodomestici obsoleti.

Per accedere al contributo è infatti necessario consegnare al venditore un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore a quello agevolato che sarà correttamente smaltito in un'ottica di riciclo dei materiali.

Le risorse a disposizione sono pari a oltre 48 milioni di euro. Il bonus copre fino al 30% del costo di acquisto, con un massimale di:

100 euro per famiglia anagrafica;

200 euro per famiglia anagrafica con ISEE inferiore a 25 mila euro annui.

La misura sarà articolata in due fasi: