L'Ucraina aumenta l'import di olio d'oliva dall'Italia
Nel periodo gennaio-settembre 2025 +14,4%
Nel periodo gennaio-settembre 2025, le importazioni di olio d'oliva dall'Italia verso l'Ucraina sono aumentate del 14,48% rispetto allo stesso periodo del 2024, raggiungendo un totale di 4,94 milioni di euro.
L'Italia detiene la prima posizione come fornitore dell'Ucraina con una quota di mercato del 43,8%. I principali paesi concorrenti sono la Spagna (31,0%) e la Grecia (20,07%).
Le importazioni complessive in Ucraina provenienti da tutto il mondo sono rimaste pressoché stabili, con un leggero aumento dello 0,15%, per un totale di 11,29 milioni di euro.
