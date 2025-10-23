Do you want to access to this and other private contents?
Una bottiglia di Jagermeister per festeggiare 90 anni
"L'amarissimo che fa benissimo" celebra il compleanno con Retro Limited Edition dell'iconica bottiglia
Per celebrare 90 anni di storia, Jägermeister ("l'amarissimo che fa benissimo", secondo la celebre pubblicità degli anni '70) lancia la Retro Limited Edition della sua iconica bottiglia, accompagnata da una campagna globale che rende omaggio alle sue origini. Entrambe celebrano l’evoluzione del brand: da liquore alle erbe nato per i cacciatori “Jägermeister”, maestro cacciatore, appunto, a simbolo...
EFA News - European Food Agency
