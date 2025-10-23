Mps apre ad Agrigento e Catania due nuovi centri Agridop

Banca Monte dei Paschi di Siena inaugura ad Agrigento e Catania due nuovi centri MPS Agridop dedicati ad accompagnare lo sviluppo delle aziende agroalimentari locali. La Banca, da sempre vicina ai territori e storicamente attenta al comparto agroalimentare, rafforza così il proprio impegno nel settore a sostegno dei distretti DOP e IGP italiani, in linea con quanto previsto dal Piano Industriale 2024-2028....