Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Mps apre ad Agrigento e Catania due nuovi centri Agridop
L’obiettivo è arrivare a 45 centri specializzati sul territorio entro il 2028
Banca Monte dei Paschi di Siena inaugura ad Agrigento e Catania due nuovi centri MPS Agridop dedicati ad accompagnare lo sviluppo delle aziende agroalimentari locali. La Banca, da sempre vicina ai territori e storicamente attenta al comparto agroalimentare, rafforza così il proprio impegno nel settore a sostegno dei distretti DOP e IGP italiani, in linea con quanto previsto dal Piano Industriale 2024-2028....
fc - 54693
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency