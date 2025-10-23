Eurozona, fiducia consumatori in miglioramento

Arrivano segnali di lieve miglioramento per la fiducia dei consumatori europei a ottobre 2025. Secondo la stima flash dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN), nell'ottobre 2025 l'indicatore della fiducia dei consumatori è aumentato per il secondo mese consecutivo: il rialzo è pari a un +0,8% nell'UE e +0,7% nell'area dell'euro.

Con un punteggio di -13,5 (UE) e -14,2 (area dell'euro), la fiducia dei consumatori si è avvicinata alla sua media a lungo termine, interrompendo una tendenza sostanzialmente piatta che durava dall'aprile 2025.





