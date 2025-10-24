Libri. Vino: un grande esperto svela i trucchi del mestiere

Quale miglior libro sul vino di quello pubblicato dall'enologo di riferimento dei Vip? Non capita tutti i giorni che un esperto di enogastronomia metta sul tavolo i "trucchi del mestiere". Lo ha fatto Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi, oltre centoventi consulenze attive nel mondo, dall'America al Giappone, passando per la Serbia, la Spagna e il Mar Nero, in un saggio in cui l'autobiografia si intreccia con la passione per un prodotto antichissimo e sempre nuovo e con informazioni di carattere molto pratico, che allieteranno i frequentatori assidui delle cantine.

"Il vino, la mia vita. Un viaggio sensoriale tra storia, tecniche e segreti del vino" (Rizzoli, 2025, pp. 336) sarà nelle librerie tra pochi giorni, per la precisione, il prossimo 28 ottobre. Nel suo volume Cotarella offre una panoramica del vino dagli antichi greci fino a oggi, tracciando la storia di una bevanda che è diventata il cuore pulsante del nostro patrimonio. L'autore racconta quindi della sua famiglia che, con dedizione e passione, nonostante gli inciampi, ha costruito una grande impresa.

Il volume è impreziosito da fotografie inedite della vita di Cotarella, del suo lavoro e dei luoghi in cui si trova la sua azienda, svela per tutti i segreti della vinificazione e del proprio successo. Con un pizzico di orgoglio il celebre enologo ripercorre la propria infanzia nella piccola cantina di famiglia di un paese dell'Umbria, fino alle vette del mondo dell'enologia. Passo dopo passo, il lettore scoprirà il percorso che porta un singolo acino a diventare parte di un vino unico e riconoscibile.

Cotarella offre suggerimenti su come scegliere i nostri vini, degustarli e proporli nelle occasioni speciali, con lo spirito di chi del vino ha fatto la propria vocazione. Un libro ricco di racconti personali, consigli pratici e legami sinceri. “Cotarella ha dedicato davvero tutta la sua vita al vino, e il libro ne è testimonianza: un racconto appassionato e autentico" si legge nella nota editoriale, "che celebra il legame profondo tra cultura, territorio e tradizione vinicola. E che accompagna il lettore in un viaggio sensoriale alla scoperta dei segreti del vino e delle tecniche di produzione, illustrate da uno dei massimi esperti del settore, ma lo porta anche a immergersi nella storia dell’enologia, per conoscere da vicino il ruolo identitario che il vino ha avuto, da tempo immemore, in Italia e nel mondo”.