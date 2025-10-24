Gran Bretagna e Francia, sorprese macro

Annotiamo due sorprese nei dati macroeconomici della Gran Bretagna e della Francia. Partiamo dal Regno Unito dpve le vendite al dettaglio sono aumentate inaspettatamente, a settembre, registrando il quarto aumento mensile consecutivo. Secondo l'Office for National Statistics, le vendite retail hanno segnato a settembre un incremento dello 0,5% su base mensile, dopo il +0,6% registrato ad agosto e...