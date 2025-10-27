Agea, oltre 100 milioni per lo sviluppo rurale

L’Agea, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura dettaglia gli importi erogati a valere sullo Sviluppo Rurale SIGC, cioè quegli interventi basati sulle superfici e sugli animali.

In concreto, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha emesso un decreto di pagamento a valere sullo Sviluppo Rurale SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo basato su superfici e animali) campagna 2025 per un importo complessivo di 103.846.883,70 euro. Le somme sono distribuite da Agea Organismo Pagatore nelle seguenti regioni:

la Sicilia riceve 35.381.619,13 euro per 6927 domande a valere sulla misura SRA29 (produzione biologica);

la Puglia riceve complessivamente euro 19.854.685,77 di cui 2.599.007,64 euro per 425 domande a valere sulla misura SRA01 produzione integrata ed euro 17.255.678,13 per 4.719 domande a valere sulla misura SRA29;

il Lazio ottiene un importo complessivo di 11.735.625,53 euro di cui 2.610.654,26 euro per 937 domande a valere sulla misura SRA29 ed euro 9.124.971,27 per 5.967 domande a valere sulla misura SRB01 sostegno zone con svantaggi naturali montagna;

la Basilicata ottiene un importo complessivo di 11.142.107,12 euro di cui 1.100.132,61 euro a favore di 193 domande a valere sulla misura SRA03 tecniche lavorazione ridotta dei suoli e un importo di 1.674.186,91 euro per 384 domande a valere sulla misura SRA01 oltre a euro 8.367.787,60 per 2153 domande a valere sulla misura SRA29;

la Campania per un importo complessivo di 10.502.613,01 euro di cui 75.796,59 euro a favore di 24 domande a valere sulla misura SRA01 ed euro 10.426.816,42 per 3.121 a valere sulla misura SRA29;

l’Abruzzo riceve complessivamente euro 7.788.179,09 di cui euro 3.854.994,78 per 1332 domande a valere sulla misura SRA29 e 3.933.184,31 euro per 1342 domande a valere sulla misura SRA01;

il Molise riceve un importo complessivo di 4.062.895,54 euro di cui 42.686,58 euro a favore di 7 domande a valere sulla misura SRA01 e un importo pari a 1.323.560,31 euro per 266 domande a valere sulla misura SRA29 oltre a euro 2.696.648,65 per 1496 domande a valere sulla misura SRB01;

l’Umbria riceve un importo pari a 3.368.115,51 euro per 897 domande a valere sulla misura SRA29;

la Liguria riceve un importo di 11.043 euro a favore di 6 domande a valere sulla misura SRA01.