It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Froneri si espande in Europa con i gelati Food Union

Acquisito il ramo d'azienda ice cream in Danimarca, Norvegia, Estonia, Lettonia, Lituania e Romania

Froneri, una delle più grandi aziende produttrici di gelati al mondo, ha stipulato accordi per acquisire il ramo d'azienda europeo di Food Union dedicato ai gelati. I dettagli finanziari specifici non sono stati resi noti. L'operazione proposta, soggetta all'approvazione delle autorità di regolamentazione competenti, riguarderebbe tutti i mercati europei di Food Union: Danimarca, Norvegia, Estonia, L...

Fc - 54748

EFA News - European Food Agency
Similar