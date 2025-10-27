Do you want to access to this and other private contents?
Froneri si espande in Europa con i gelati Food Union
Acquisito il ramo d'azienda ice cream in Danimarca, Norvegia, Estonia, Lettonia, Lituania e Romania
Froneri, una delle più grandi aziende produttrici di gelati al mondo, ha stipulato accordi per acquisire il ramo d'azienda europeo di Food Union dedicato ai gelati. I dettagli finanziari specifici non sono stati resi noti. L'operazione proposta, soggetta all'approvazione delle autorità di regolamentazione competenti, riguarderebbe tutti i mercati europei di Food Union: Danimarca, Norvegia, Estonia, L...
EFA News - European Food Agency
