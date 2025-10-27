Do you want to access to this and other private contents?
Soia e terre rare rivitalizzano le Borse
Il segretario Bessent e i negoziatori Usa in Malesia scongiurano dazi
Borse asiatiche positive in apertura di settimana (Tokyo +2,5%, Cina Shanghai +1,1%, Corea del Sud Kospi +2,5%) grazie al clima positivo instaurato nei giorni scorsi dal miglioramento nelle relazioni commerciali tra Washington e Pechino, in attesa del vertice tra Xi Jinping e Donald Trump che si svolgerà in Corea del Sud presumibilmente giovedì prossimo, 30 ottobre. Al termine di due giorni di incontri se...
