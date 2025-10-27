It does not receive public funding
Rigoni Asiago: fatturato cresce a due cifre nel 2024

Export sempre più determinante per il gruppo veneto

Rigoni di Asiago chiude il 2024 con un fatturato complessivo di 162,7 milioni di euro. Un dato che segna una crescita del 13% rispetto al 2023, grazie in particolare all'export: se in Italia, l'azienda veneta del biologico passa da 80,9 a 88,3 milioni di euro (+9%), il mercato europeo registra un +19%, passando da 59,2 a 70,3 milioni.Il gruppo ha inoltre anticipato alcuni dati relativi al primo semestre...

