Granarolo fa il colpo Oltremanica

Granarolo ha acquisito il 100% di West Horsley Dairy nell’ottica di consolidare la propria presenza nel Regno Unito ed in particolare a Londra raggiungendo clienti strategici.

West Horsley Dairy è un’azienda di distribuzione di prodotti lattiero-caseari (latte, panna, formaggi, yogurt) e prodotti per la colazione, fondata da Philip e Catherine Colton nel 1992. Opera con 73 dipendenti, disponendo di una flotta di 43 veicoli refrigerati che si muovono in tutto il sud-est dell'Inghilterra raggiungendo ca. 500 clienti, prevalentemente ristoranti, pub, hotel. Vanta una solida reputazione di qualità, eccellenza assoluta nel livello di servizio e una bella copertura distributiva nell’area di Londra. Ha fatturato di 16 milioni di sterline nel 2024.

In Inghilterra Granarolo è presente con Granarolo UK Ltd ed è cresciuta nel febbraio 2018 grazie all’acquisizione del 100% del Gruppo Midland Food, distributore di prodotti alimentari freschi, ambient e surgelati nel Regno Unito. Nel Regno Unito Granarolo rappresenta oggi il 12,8% del diary italiano esportato. In particolare, la crescita a volume di Granarolo nel Regno Unito è stata di 8,6% sull'anno precedente.

Per Granarolo le vendite all’estero nel 2025 rappresentano circa il 40% del totale. L’azienda si è attestata tra i principali player nell’export di prodotti dairy italiani nel mondo, arrivando a rappresentare 9,1% del totale dairy italiano nel mondo.

Nel piano strategico 2026-2029 l’internazionalizzazione ed in particolare UK e Germania in Europa rappresentano paesi target. “Il consolidamento in UK è un tassello importante della politica di crescita del Gruppo all’estero", dichiara Gianpiero Calzolari, presidente di Granarolo S.p.A. "Il progetto è quello di far crescere in modo significativo i volumi del totale dairy italiano in UK, avendo come focus i mercati dell’horeca e del food service di Londra nel quale West Horsley ha consolidato la propria presenza”.

“Puntiamo nel corso dell’anno ad integrare il portafoglio prodotti di West Horsley con la nostra vasta gamma di formaggi italiani freschi e stagionati quali Mozzarella, Burrata, Stracciatella, Mascarpone, Parmigiano Reggiano Dop, Gorgonzola Dop e Pecorino Dop, e altre specialità Italiane”, ha aggiunto Anthony Bosco, Chief Executive Officer di Granarolo UK.

“Siamo lieti di cedere West Horsley Dairy a un'azienda come Granarolo, che ha fatto della qualità dei propri prodotti un valore fondamentale. Siamo certi che sarà una combinata perfetta e che massimizzerà il valore dell'offerta di West Horsley, con grande soddisfazione dei numerosi clienti che negli anni hanno riposto in noi la loro fiducia”, hanno commentato Philip e Catherine Colton, fondatori dell'azienda.