Host. Fipe protagonista della ristorazione innovativa
Intervista con Paolo Chieregatti, business development manager di Zucchetti Hospitality, partner della federazione
A Host 2025 la federazione dei pubblici esercizi Fipe-Confcommercio ha portato un ricco palinsesto di incontri e dibattiti. In particolare con l'incontro “I volti dell’Innovazione: tecnologie, piattaforme e intelligenza artificiale” è stato fatto il punto su quanto e come digitalizzazione e innovazione tecnologica incideranno sul futuro del settore. Tra i partecipanti anche il responsabile di Zucchetti Hospitality, che dallo scorso anno affianca la federazione nello sviluppo digitale.
Abbiamo incontrato Paolo Chieregatti, business development manager di Zucchetti Hospitality.
Guarda il video:
fli - 54785
