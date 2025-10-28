Danone, crescita "forte e costante" nel terzo trimestre

Crescita forte e costante nel terzo trimestre. Commenta così Danone la performance dei mesi da luglio a settembre 2025 chiusi con vendite che hanno raggiunto 6,876 miliardi di euro nel terzo trimestre 2025, con un aumento del +4,8% su base comparabile (LFL): nei primi 9 mesi del 2025 le vendite hanno superato 20,5 miliardi in rialzo del 4,4%. Il volume/mix è "forte", in crescita del +3,2%, e i prezzi s...