Dea Capital Real Estate: approvati resoconti intermedi gestione

DeA Capital Real Estate Sgr S.p.A. comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato i Resoconti Intermedi di Gestione al 30 settembre 2025 dei Fondi di Investimento Alternativi (Fia) immobiliari, di tipo chiuso, Alpha e Atlantic 1. Non risultano intervenute modificazioni rilevanti della composizione degli investimenti dei Fia citati, né sono intervenuti fatti straordinari, o di particolare rilievo, che abbiano inciso sul risultato economico del periodo e che non siano già stati comunicati al mercato.

Inoltre, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione, essendo state completate le attività di dismissione dell’intero patrimonio immobiliare del Fondo, ha deliberato l’avvio della liquidazione del Fondo Atlantic 1 per scadenza del relativo termine di durata ai sensi degli articoli 2 e 25.1 del regolamento di gestione.

Come comunicato in data 15 ottobre 2025, le quote del Fondo Atlantic 1 saranno cancellate dalla quotazione sul segmento MIV di Borsa Italiana il 30 ottobre 2025 (Isin IT0004014707 – cod. Qfatl). In ottemperanza a quanto disposto dalle Istruzioni di Borsa Italiana, l'ultimo giorno di negoziazione delle quote del Fondo sarà domani 29 ottobre 2025, con esecuzione dei relativi contratti il 31 ottobre 2025.

A partire dal 1° novembre 2025 inizia, dunque, la liquidazione del Fondo essendo cessata ogni attività di investimento dal precedente 28 ottobre. Il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato ad esaminare e approvare il rendiconto finale di liquidazione del Fondo Atlantic 1 che sarà allo scopo predisposto, unitamente al piano di riparto delle somme di denaro spettanti a ogni quota dei partecipanti. La chiusura delle operazioni contabili sarà comunque completata entro il 30 dicembre 2025 (ovverosia 60 giorni dalla scadenza del ridetto termine di durata).

I già menzionati Resoconti Intermedi di Gestione sono disponibili presso la sede di DeA Capital Real Estate Sgr S.p.A., presso la sede del Depositario State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, sui siti internet (www.deacapitalre.com, www.fondoalpha.it, www.fondoatlantic1.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.1info.it.