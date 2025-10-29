Più collaborazione tra industria e distribuzione

“Retail reset: il futuro chiama, il presente risponde?". È questo il titolo dell’edizione 2025 del Food Retail Show appena chiuso a Milano. Allo stesso tavolo si sono riuniti industria e distribuzione con lo scopo di promuovere la collaborazione e lo scambio di idee, costruendo un ecosistema più dinamico e orientato al futuro.Quest’anno, le due anime del comparto si sono incontrate e confrontate, basando...