Esselunga scende in pista

Nel team del brand atleti olimpici, paralimpici e leggende dello sport italiano

Il countdown per la Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 è ufficialmente iniziato: mancano cento giorni all’inizio di uno degli eventi sportivi più prestigiosi a livello globale. Sulla scia di un percorso avviato a Parigi 2024, e in qualità di Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Esselunga prosegue il suo impegno volto a supportare l’Italia dello sport,...

