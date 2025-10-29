Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Telme passa di mano: nuova vita ai macchinari per l'ice cream
L'azienda venduta a F4 Holdings (Faelli): obiettivo è creare un player nazionale nel settore del gelato e della pasticceria
Pirola Corporate Finance ha assistito i soci di Telme nella vendita alla holding F4, a sua volta supportata da Equity Factory e facente capo alla famiglia Faelli del lodigiano, attiva nel mondo dell’industria e dell’ingegneria tramite la società Tecnim. Non è stata resa nota l'entità della transazione.L’operazione si inserisce nella nuova strategia di creazione di un player nazionale indipendente nel setto...
Fc - 54838
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency