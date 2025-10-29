Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Logistica agroalimentare. Stef: nuova filiale vicino Roma
Inaugurata a Guidonia Montecelio infrastruttura per la supply chain del fresco e dei surgelati
Prosegue il percorso di crescita di Stef Italia, specialista europeo del trasporto e della logistica agroalimentare a temperatura controllata, con l’inaugurazione ufficiale di una filiale a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. e di Roma. Un’infrastruttura da 7.100 metri quadrati (di cui 6.500 di magazzino e 600 di locali tecnici) che rafforza la rete nazionale del Gruppo lungo l’asse centro-meridionale e con...
Fc - 54841
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency