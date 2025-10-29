Logistica agroalimentare. Stef: nuova filiale vicino Roma

Prosegue il percorso di crescita di Stef Italia, specialista europeo del trasporto e della logistica agroalimentare a temperatura controllata, con l’inaugurazione ufficiale di una filiale a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. e di Roma. Un’infrastruttura da 7.100 metri quadrati (di cui 6.500 di magazzino e 600 di locali tecnici) che rafforza la rete nazionale del Gruppo lungo l’asse centro-meridionale e con...