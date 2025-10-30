Avicoltura: primati e sfide di una filiera

Il settore avicolo è l'unico comparto zootecnico italiano a garantire l'autosufficienza a livello nazionale e a produrre oltre il fabbisogno dei consumatori. Dall'assemblea di Unitalia, recentemente tenutasi a Roma, sono emersi dati lusinghieri ma anche sfide legate a sostenibilità e sicurezza alimentare.

Lo testimoniano i massimi dirigenti dell'associazione dei produttori avicoli italiani e altri relatori intervenuti all'assemblea: Antonio Forlini, presidente di Unaitalia; Lara Sanfrancesco, direttore di Unaitalia; Ettore Prandini, presidente di Coldiretti; Giovanni Filippini, direttore generale della Sanità Animale presso il ministero della Salute.

