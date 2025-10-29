Do you want to access to this and other private contents?
Formaggio Asiago si presenta in Estremo Oriente
Consorzio investe 1,5 mln euro per promuovere la Dop in Corea, Vietnam e Taiwan
In un contesto di generale incertezza, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago lancia un ambizioso piano triennale di internazionalizzazione rivolto a tre mercati chiave del sud-est asiatico: Corea del Sud, Vietnam e Taiwan. L’obiettivo è consolidare la presenza dell’Asiago Dop in aree di forte crescita, intercettando una domanda sempre più attenta alla qualità e allo stile alimentare europeo.La partec...
EFA News - European Food Agency
