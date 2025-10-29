Formaggio Asiago si presenta in Estremo Oriente

In un contesto di generale incertezza, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago lancia un ambizioso piano triennale di internazionalizzazione rivolto a tre mercati chiave del sud-est asiatico: Corea del Sud, Vietnam e Taiwan. L’obiettivo è consolidare la presenza dell’Asiago Dop in aree di forte crescita, intercettando una domanda sempre più attenta alla qualità e allo stile alimentare europeo.La partec...