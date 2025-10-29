“Dedicata a te”: carta al via per il terzo anno consecutivo

“Per il terzo anno consecutivo prende il via la carta 'Dedicata a te', un impegno concreto del Governo per essere al fianco delle famiglie italiane che affrontano un periodo di difficoltà". Ad annunciarlo in una nota è il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.

"Oltre un milione di beneficiari", spiega il ministro, "potrà da oggi utilizzare la carta e usufruire della scontistica aggiuntiva prevista negli esercizi commerciali convenzionati, ottenendo così un ulteriore risparmio. Abbiamo deciso già dallo scorso anno che dovesse diventare una misura strutturale, e questo percorso trova oggi conferma nella Legge di Bilancio, che ne prevede la prosecuzione anche per gli anni 2026 e 2027. Confermiamo una misura che non è assistenzialismo, ma sostegno vero. Uno strumento che aiuta le famiglie ad acquistare beni di prima necessità e, allo stesso tempo, valorizza il lavoro e la qualità delle nostre filiere agroalimentari, includendo tra i prodotti acquistabili anche quelli a denominazione Dop e Igp”.

Il 30 ottobre prende ufficialmente il via carta “Dedicata a te”, il contributo per la spesa destinato alle famiglie con Isee fino a 15mila euro, una misura di aiuto al consumo ideata dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, ministero dell'Economia e delle Finanze, ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ministero delle Imprese e del Made in Italy. Per il 2025, il Fondo Alimentare è stato finanziato con 500 milioni di euro, con l’obiettivo di sostenere i nuclei familiari più fragili e, al tempo stesso, valorizzare le filiere produttive italiane.

Quest’anno, le famiglie beneficiarie saranno 1.157.179. Di questi, il 30% sono nuovi beneficiari, mentre 70 % hanno già ricevuto la carta nelle precedenti edizioni e la vedranno quindi ricaricata automaticamente (le operazioni sono già cominciate). L’importo complessivo della carta è pari a 500 euro.

A partire dal 30 di ottobre sui siti dei Comuni italiani saranno pubblicate le liste dei beneficiari e tutti i nuovi titolari di carta “Dedicata a te” potranno cominciare le procedure per l’attivazione della card. Con questa fase si completa il processo operativo della misura.

“Dedicata a te”, introdotta per la prima volta dal Governo Meloni con la Legge di Bilancio 2023, è stata riconfermata anche nell’attuale legge di Bilancio per l’anno 2026 e per il 2027. Il fondo disponibile per il 2025 ammonta a 581.794.098 euro.

I nuovi beneficiari potranno ritirare la carta prepagata presso qualsiasi ufficio postale, solo dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale (via e-mail o SMS) dal proprio Comune di residenza. Chi possiede già la card in questi giorni sta già ricevendo la ricarica automatica, senza necessità di recarsi alle Poste.

Le somme accreditate dovranno essere utilizzate interamente entro il 28 febbraio 2026, con il primo acquisto (almeno 1 euro) da effettuare entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio.

Possono accedere alla carta “Dedicata a te” i nuclei familiari con Isee fino a 15 mila euro. Per ottenerla è necessario avere la residenza in Italia. Priorità è riconosciuta alle famiglie con almeno tre componenti, di cui uno minore di 14 anni. Sono esclusi i nuclei familiari che percepiscono altri sussidi pubblici.

Il contributo può essere utilizzato presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. Ai bancomat di Postamat è possibile controllare il saldo residuo della carta.

Con la carta si possono acquistare carni di varie specie (suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole); pesce fresco e conserve (come tonno in scatola); latte, derivati e uova; olio d’oliva e di semi; prodotti da forno e cereali (pane, pasticceria, pizza, paste, riso, orzo, farro, avena, mais e farine); ortaggi, frutta e legumi, sia freschi che lavorati o surgelati; miele, zucchero, cacao e cioccolato; bevande e condimenti naturali (acque minerali, aceto, caffè, tè, camomilla); alimenti speciali (prodotti per l’infanzia, lieviti naturali); prodotti a denominazione protetta Dop e Igp. Sono esclusi gli alcolici.

Lo scorso anno le spese delle famiglie sono state così orientate: per il 76,2% presso la Grande distribuzione organizzata, per il 10% in negozi, minimarket e mercati. La parte residua della spesa in agroalimentare è stata effettuata in discount, macellerie, forni, latterie.

Anche quest’anno è prevista l’applicazione di una scontistica nella misura del 15%, che si aggiunge a quelle già praticate, nelle migliaia di supermercati aderenti all’iniziativa. Le principali catene della Grande Distribuzione Organizzata – tra cui Federdistribuzione, Conad, Coop e Lidl – hanno rinnovato le convenzioni con il Ministero. La lista degli esercizi aderenti è disponibile alla pagina di “Dedicata a te” sul sito del Masaf all’indirizzo:

https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23493