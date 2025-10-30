Mondelez, tre mesi a due velocità

Mondelēz International, Inc. ha comunicato i risultati del terzo trimestre 2025 chiuso con ricavi netti +5,9% a 9,744 miliardi di dollari, ricavi netti organici +3,4%, volume/mix -4,6%. L'utile per azione diluito è diminuito del 9,5% a 0,57 dollari, l'utile per azione rettificato è stato di 0,73 dollari, in calo del 24,2% a parità di valuta. L'utile lordo è diminuito di 387 milioni di dollari, ment...