Copa Cogeca, preoccupazione per il rinnovo dell'accordo Ue-Ucraina

I produttori dell'UE sollecitano un intervento sulle persistenti preoccupazioni relative alla revisione dell'accordo di associazione UE-Ucraina. Lo spiega in una nota ufficiale il Copa Cogeca. "Le nostre organizzazioni -sottolinea la nota- prendono atto della revisione dell'articolo 29 dell'accordo di libero scambio approfondito e completo (DCFTA) tra l'UE e l'Ucraina e ne accolgono con favore l'obiettivo di garantire maggiore certezza e un quadro commerciale più stabile per entrambe le parti".

"Riconosciamo inoltre -prosegue la nota- che sono stati compiuti sforzi per affrontare i rischi che gravano sui produttori e sulle industrie europei. Tuttavia, le concessioni in molti settori sensibili sono significative. L'aumento delle quote per l'alcol etilico (+25%), il pollame (+33%), il frumento tenero (+30%), l'orzo (+29%), mais (+54%), uova (+200%) e, in particolare, zucchero (+398%) e miele (+483%) comporterà sfide significative, soprattutto perché si aggiunge alle concessioni commerciali passate o previste, in particolare con il Mercosur".

"Accogliamo con favore -aggiunge la nota- il principio di una clausola di salvaguardia generale rafforzata che può essere attivata in caso di perturbazione del mercato in uno Stato membro, ma nutriamo dubbi sulla sua efficacia pratica a causa della mancanza di automaticità e di criteri chiari per la sua attivazione".

Chiediamo, sostiene il Copa Cogeca nel comunicato, "l'attuazione di un sistema solido e automatico per il monitoraggio delle importazioni dei prodotti più sensibili. Il previsto allineamento degli standard di produzione ucraini, in particolare in materia di benessere degli animali e di utilizzo dei prodotti fitosanitari, alle norme dell'UE entro il 2028 rappresenta un progresso, ma non sono state fornite garanzie circa la sua effettiva attuazione".

"Chiediamo quindi -conclude la nota- controlli sul campo e rigorosi controlli di tracciabilità da parte della Commissione europea. Rimaniamo impegnati a proseguire il dialogo con la Commissione per garantire che tali questioni siano affrontate e che siano fornite garanzie ai produttori e ai fabbricanti europei".

