Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Credit Agricole in rialzo nel terzo trimestre
Ricavi +5,6% a oltre 9,3 miliardi di euro. Lefebvre: "ottimi risultati" con cui ribadire l'utilità al servizio dei territori
Credit Agricole ha pubblicato oggi i risultati del terzo trimestre e dei primi nove mesi del 2025 registrando "attività sostenute in tutti i settori". Secondo quanto attesta il comunicato ufficiale, la produzione di credito rimane sostenuta: in Francia, prosegue la ripresa nel settore immobiliare (+18% T3/T3) e il buon andamento nel settore delle imprese (+14% T3/T3). La capogruppo Credit Agricole...
Fc - 54870
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency