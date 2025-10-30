Do you want to access to this and other private contents?
Lidl inaugura il 24° store a Milano
Il nuovo punto vendita da 1.000 mq conferma la presenza capillare anche nei principali centri urbani
Lidl Italia prosegue il suo piano di sviluppo mirato nelle aree metropolitane con l'inaugurazione del suo 24° store cittadino nel cuore di Milano. Il nuovo punto vendita di Via Solari, posizionato strategicamente appena fuori dalla cerchia dell'Area C, infatti, conferma i piani dell'azienda per una presenza capillare anche nei principali centri urbani in linea con l’obiettivo dichiarato di raggiungere i...
