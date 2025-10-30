Erba medica: aggiornate indicazioni prezzo per campagna 2025/26

Il Comitato dell’Accordo Interprofessionale per le sementi foraggere, riunitosi stamane a Bologna, ha ritenuto necessario rivedere al ribasso le indicazioni di prezzo per il seme di erba medica pulito, portandole in un intervallo compreso tra 4,75 e 4,85 €/kg. La decisione è maturata alla luce di un contesto internazionale in rapida evoluzione e di segnali di mercato che non possono essere ignorati.

Durante il recente congresso di Euroseeds tenutosi a Edimburgo la scorsa settimana, è emerso con chiarezza un quadro di crescente competitività da parte dei principali Paesi produttori esteri. Le quotazioni proposte a livello internazionale risultano significativamente inferiori rispetto ai livelli attuali del mercato italiano, con il rischio concreto che il nostro comparto sementiero venga progressivamente escluso dalle dinamiche commerciali globali.

In questo scenario, la tenuta del mercato interno è messa a dura prova e le attuali condizioni rischiano di compromettere la competitività delle sementi italiane, con potenziali ripercussioni sulla programmazione delle semine, sulla tracciabilità e sulla qualità dell’intera filiera foraggera.

Il Comitato precisa che le indicazioni attuali non costituiscono un prezzo definitivo, ma rappresentano un aggiornamento tecnico volto a informare tempestivamente gli operatori. Il prezzo finale di riferimento sarà definito e comunicato entro la fine di novembre, sulla base dell’evoluzione dei mercati e dei dati raccolti.

Pur in un clima di forte incertezza, l’interprofessione ritiene fondamentale garantire la massima trasparenza verso il mercato. Informare tempestivamente gli operatori è un atto di responsabilità, utile a favorire scelte consapevoli e a tutelare la sostenibilità della filiera.



