Commodities: zucchero conferma tendenza ribassista
Con la guerra commerciale Usa-Cina, soia ai massimi
I prezzi internazionali dello zucchero grezzo quotati su The Ice, ad ottobre, hanno confermato una tendenza ribassista toccando valori del 30% inferiori rispetto ad ottobre 2024 (-0,9% rispetto a settembre 2025) e scendendo al di sotto dei 15 c$/lb per la prima volta da aprile 2021. Anche i prezzi internazionali dello zucchero bianco sono risultati in calo, -6,3% in media rispetto a settembre 2025...
EFA News - European Food Agency
