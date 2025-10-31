It does not receive public funding
CLARA MOSCHINI

Gruppo Caffo: completata acquisizione Cinzano

Svolta storica per il brand piemontese: Pippo Caffo nuovo presidente, Nuccio Caffo diventa Ceo

Con la firma del closing, si conclude l’operazione che sancisce l’uscita di Francesco Cinzano & C.ia srl dal Gruppo Campari e il suo ingresso nel Gruppo Caffo 1915. Il gruppo calabrese taglia dunque un traguardo storico e apre un nuovo capitolo per Cinzano, marchio simbolo della tradizione enologica e liquoristica italiana, fondato a Torino nel 1757.L’operazione, che segue l’accordo di acquisizione firmato...

