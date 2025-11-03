Eurozona, timida ripresa economica

La produzione manifatturiera, quella che comprende anche alimentare e chimica, nell'area dell'euro è cresciuta nuovamente in ottobre, prolungando l'attuale fase di espansione per l'ottavo mese consecutivo. Lo sottolinea l'ultimo report di S&P Global pubblicato oggi e riferito ai dati raccolti tra il 9 e il 24 ottobre. L'HCOB Eurozone Manufacturing pmi, indicatore dello stato di salute complessivo del settore manifatturiero dell'eurozona compilato daS&P Global, ha registrato un valore di 50 in ottobre, segnalando che le condizioni operative sono rimaste invariate rispetto al mese precedente. La stagnazione fa seguito a un leggero deterioramento a settembre (49,8).

Anche se in rialzo, il ritmo di crescita è rimasto moderato a causa della stagnazione dei nuovi ordini e del calo dell'occupazione. La riduzione delle scorte è proseguita, con un calo dei volumi sia degli input di produzione che dei prodotti finiti, prolungando una sequenza prolungata di riduzione delle scorte. In particolare, i costi degli input sono rimasti invariati rispetto a settembre, ma i prezzi praticati sono aumentati marginalmente.

Guardando al futuro, i produttori dell'eurozona erano ottimisti sul fatto che i livelli di produzione sarebbero stati più elevati nei prossimi 12 mesi. Tuttavia, le aspettative sono leggermente diminuite nel corso del mese e sono risultate deboli rispetto agli standard storici.

Secondo S&P Global, nel mese di ottobre le condizioni manifatturiere sono state più favorevoli nel sud dell'eurozona. Grecia (con un indice pmi di 53,5) e Spagna (52,1) hanno registrato i miglioramenti più significativi, con indici in aumento rispetto al mese precedente, il massimo degli ultimi due mesi. I Paesi Bassi (51,8), che a settembre avevano registrato i risultati migliori, hanno visto la loro espansione rallentare al minimo degli ultimi quattro mesi e anche la crescita in Irlanda (50,9) ha perso slancio registrando a ottobre il minimo degli ultimi 10 mesi.

La contrazione è proseguita in Germania (49,6, il massimo degli ultimi 2 mesi), Francia (48,8, massimo degli ultimi due mesi) così come l'Austria, anche se in tutti e tre i casi il tasso di declino ha perso slancio. In Italia, le condizioni produttive "sono rimaste sostanzialmente invariate". L'Italia è quinta nel ranking delle nazioni dell'aera Euro con un indice pmi che a ottobre ha raggiunto 49,9, il massimo degli ultimi due mesi.

Ottobre, sottolinea S&P Global, ha segnato l'ottava espansione mensile consecutiva della produzione industriale in tutta l'area dell'euro. Il tasso di crescita è stato complessivamente modesto e leggermente inferiore alla media registrata nell'attuale sequenza. I livelli di produzione più elevati sono stati raggiunti nonostante la stagnazione dei nuovi ordini.

Negli ultimi tre anni e mezzo, la domanda di beni dell'area dell'euro è aumentata in un solo mese (agosto di quest'anno). I nuovi ordini dall'estero hanno continuato a pesare sulle vendite delle fabbriche, registrando un calo per il quarto mese consecutivo. I produttori dell'area dell'euro hanno registrato livelli di occupazione inferiori nel mese di ottobre, prolungando l'attuale sequenza di perdite di posti di lavoro a quasi due anni e mezzo.

Il tasso di diminuzione ha subito un leggero aumento, raggiungendo il livello più elevato da giugno. Nonostante questo, gli arretrati di lavoro sono stati ridotti, indicando l'assenza di pressioni sulla capacità produttiva. Il tasso di esaurimento è stato modesto e il più basso degli ultimi tremesi.

A ottobre i livelli delle scorte sono stati nuovamente ridotti in tutta l'area dell'euro, prolungando un periodo già prolungato di tagli alle scorte. Inoltre, sia le scorte pre-produzione che quelle post-produzione sono state ridotte a tassi superiori alle rispettive medie di serie.

Gli acquisti di materie prime e prodotti intermedi sono diminuiti per il quarantesimo mese consecutivo all'inizio del quarto trimestre, anche se i tempi medi di consegna da parte dei fornitori hanno continuato ad allungarsi. Infatti, l'entità dei ritardi segnalat iè stata la più elevata degli ultimi tre anni.

Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi, i dati dell'indagine di ottobre non hanno segnalato variazioni nei costi operativi delle imprese, dopo un calo marginale nel mese precedente. Tuttavia, i prezzi praticati sono aumentati per la prima volta da aprile. I margini di profitto sono stati comunque limitati, con un tasso di inflazione dei prezzi praticati solo marginale.

Commentando i dati PMI, Cyrus de la Rubia, capo economista della Hamburg Commercial Bank, ha dichiarato: "nel settore manifatturiero dell'eurozona, possiamo al massimo parlare di un germoglio molto delicato di ripresa economica. La produzione è aumentata per otto mesi consecutivi, ma non c'è un vero slancio, poiché sta crescendo più o meno allo stesso ritmo modesto dei mesi precedenti. Nel frattempo, la domanda nell'economia dell'eurozona è rimasta contenuta, con i nuovi ordini che hanno ristagnato allo stesso livello del mese precedente".

"I tagli di posti di lavoro -prosegue de la Rubia-sono continuati e hanno persino registrato un leggero aumento. Ciò è dovuto alla debolezza della domanda, che costringe le aziende a ridurre i costi o ad aumentare la produttività. Le incertezze nella catena di approvvigionamento, in particolare per quanto riguarda i semiconduttori di base, potrebbero aver contribuito ad allungare i tempi di consegna e potrebbero pesare sulla produzione in settori come quello automobilistico e dell'ingegneria meccanica. Solo per questo motivo, è improbabile che molte aziende abbiano fretta di assumere altro personale nel breve termine".

"La situazione del settore manifatturiero dell'eurozona -conclude l'esperto- può essere riassunta come fragile in Germania, in recessione in Francia, persistentemente debole in Italia e con una crescita solo modesta in Spagna. La situazione di tensione politica in Francia non solo sta chiaramente contribuendo al nuovo calo della produzione in quel Paese, ma si riflette anche in un forte calo dell'indice della produzione futura".