Migliore Insegna 2026: Ipercoop e Roadhouse tra i premiati

Sono stati assegnati i riconoscimenti Migliore Insegna 2026. I campioni emergono dalla ricerca indipendente condotta per il sesto anno da Ipsos Doxa e promossa da Largo Consumo. L’indagine misura annualmente la qualità del rapporto tra le insegne Retail e i loro clienti, mostrando i marchi della distribuzione ritenuti eccellenti dai consumatori per ciascuna categoria e con quale scarto dai loro competitor. L’indagine include insegne tradizionali, omnicanale e digitali, ed è uno strumento dinamico e costantemente aggiornato, in grado di riflettere i continui cambiamenti del mercato.

L’edizione 2026 si basa su un ampio campione di 8000 interviste realizzate tra clienti di negozi fisici e online, condotte attraverso il metodo Cawi (5000 interviste per il canale fisico + 3000 interviste per il canale online) da cui emergono oltre 40mila valutazioni totali da 34mila reali esperienze d’acquisto relative a 118 insegne nazionali appartenenti a 27 categorie merceologiche. La ricerca propone un’analisi dettagliata e aggiornata del mercato, realizzata attraverso una solida indagine quantitativa su un campione rappresentativo della popolazione italiana tra i 18 e i 74 anni, selezionato per genere, età e area geografica, ed estratto casualmente dal panel proprietario di Ipsos Doxa, garantendo così un’accurata rappresentatività del target.

Dalla sintesi dei risultati all’analisi dei sei settori principali, l’indagine evidenzia trend emergenti, differenze generazionali e punti di forza che guidano le scelte d’acquisto. Tra le novità più significative c’è il confronto tra generazioni, che mostra come giovani e meno giovani percepiscano diversamente alcuni aspetti dell’esperienza di acquisto, offrendo una lettura più sfumata delle abitudini di consumo e approfondimenti su assortimento, comunicazione e sostenibilità.

A milano, sono stati assegnati riconoscimenti per 27 categorie merceologiche e 6 riconoscimenti speciali. IperCoop, una delle principali catene italiane nel settore della grande distribuzione, si è aggiudicata il riconoscimento di Vincitore Assoluto Migliore Insegna 2026 per il settore Food, l’insegna del grocery alimentare più amata dai consumatori, mentre Roadhouse Restaurant ha ricevuto il riconoscimento per la Ristorazione Servita.

Riconoscimenti anche per Conad (cat. supermercati), Eurospin (discount food), Conad City (Supermercato di prossimità), McDonald's (Ristorazione Veloce), ed Enilive Cafè (Ristorazione Travel).

“Il panorama retail è cambiato: i consumatori di oggi non si accontentano più del miglior prezzo, vogliono esperienze autentiche, valori condivisi e un rapporto di fiducia con il brand", si legge in una nota di Ipsos Doxa. "Migliore Insegna nasce per decifrare questa nuova realtà. La nostra ricerca analizza cosa rende davvero vincente un'insegna agli occhi dei consumatori, andando oltre le metriche tradizionali per misurare identità e connessione emotiva, oltre che l'esperienza funzionale”.

“Con la sua sesta edizione, Migliore Insegna compie un ulteriore passo nella comprensione del rapporto tra i consumatori e le insegne del retail italiano - spiega Armando Garosci, Direttore di Largo Consumo -. La ricerca si arricchisce di nuovi moduli e di un approccio sempre più esteso, che ci consente di leggere con maggiore profondità le attitudini di consumo e i segnali di cambiamento del mercato”.