Si è spento a 86 anni Loriano Bagnoli, pres. onorario di Sammontana

Coi fratelli Renzo e Sergio ha trasformato l'azienda da piccola bottega a gigante del gelato

La famiglia Bagnoli annuncia "con profonda tristezza" che, nelle prime ore di oggi 3 novembre, si è spento Loriano Bagnoli, presidente Onorario di Sammontana Italia. Nato nel 1939, Bagnoli è stato, con i fratelli Renzo e Sergio, artefice dello sviluppo di Sammontana trasformandola, da piccola bottega di gelato fondata nel 1946, ad azienda capace di competere sul mercato nazionale del gelato industriale, scegliendo sempre la strada dell’attenzione alla qualità e dell’italiana artigianalità della bottega da cui originava.

Loriano Bagnoli per molti anni ha guidato l’azienda "con lo sguardo sempre rivolto al futuro e alla ricerca costante dello sviluppo". A lui si devono molte delle scelte che, nel tempo, hanno portato Sammontana a crescere da azienda del gelato a leader in Italia anche nella produzione e distribuzione di prodotti di pasticceria surgelata, creando i prerequisiti per l’importante accelerazione che ha caratterizzato l’ultimo biennio dell’azienda empolese.

Insieme ai fratelli prima e nel suo ruolo di unica guida poi, "ha operato perché l’azienda potesse nel tempo crescere ed essere tramandata alle future generazioni trasmettendo quei valori e principi che ancora oggi saldamente la rappresentano". Seguendo la direzione tracciata dai tre fratelli, Sammontana Italia "oggi si impegna a portare avanti con la stessa determinazione la missione e la visione verso l’eccellenza", fatta di storica sapienza artigianale, passione e qualità, e il Purpose “il Sorriso che nutre il futuro delle nuove generazioni” che nel tempo "assicurerà un’azienda più solida e rispettosa, pronta ad affrontare il futuro".

Persona riservata, di grande generosità e dotata di una ferma volontà Bagnoli ha dedicato la vita a realizzare la propria visione di un gelato da portare nel mondo, lascia un’eredità spirituale importante a tutte le persone che lavorano in Sammontana, alla sua famiglia e ai tanti stakeholder che oggi lo ricordano.

Dalle ore 12 di oggi sarà allestita una camera ardente presso la storica sede dove l’Azienda Sammontana è nata, in via Tosco Romagnola, 56. I funerali si svolgeranno domani 4 novembre alle ore 15:30 nel Duomo di Empoli. Le esequie saranno accompagnate da 1 minuto di silenzio in tutte le sedi aziendali.







