Kimberly Clark (Scottex), 48,7 miliardi di dollari di carta
Tanto è valutata (in contanti e azioni) l'acquisizione di Kenvue: nasce un colosso da 32 miliardi di dollari di ricavi
Kimberly-Clark Corporation, leader mondiale nel settore della cura della persona, conosciuta nel mondo per i marchi Scottex e Kleenex, e Kenvue Inc., leader mondiale nel settore della salute dei consumatori, hanno annunciato oggi un accordo in base al quale Kimberly-Clark acquisirà tutte le azioni ordinarie in circolazione di Kenvue. La transazione in contanti e azioni valuta Kenvue a un valore aziendale d...
EFA News - European Food Agency
